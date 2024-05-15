俳優・生田斗真妊婦に対して放った「無痛おねだり」発言。騒動から10日が経過したが、どうやらいまだに尾を引いているようだ。5月5日、生田が自身のInstagramで質問返しをおこなった際、ファンから「今日で妊娠9ヶ月です出産こわいよー」という声が寄せられると、「旦那様に無痛おねだりするか」と返信。返信内容が拡散されると、世の女性たちから《出産の大変さがわかってない発言で残念》《キモすぎる》などと猛批判を浴