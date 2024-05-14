「リインベンテッド（＝発明しなおされた）トイレ」。日本の住宅設備メーカー「LIXIL」が、水道も下水道も必要ない家庭用水洗トイレの製品化に取り組んでいる。トイレ自体はごく普通の洋式便器だが、背中側に洋服簞笥（だんす）ほどの大きさの箱形の機械が付いている。中には何本ものチューブ、脱水タンク、ベルトコンベヤー…。この機械で、排泄（せつ）物を“飲めるレベル”の「水」と、堆肥にも利用可能な乾燥した「固形