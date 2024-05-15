転職が当たり前になった昨今、転職に向けて資格を取得する人も多いのではないでしょうか。株式会社セルバ（大阪市北区）が運営するWebメディア『キャリアクラフト』が、「就職・転職活動で役に立たなかった資格」に関しての調査を実施したところ、「取得した資格が役に立たなかった経験がある」と回答した人が6割に上ることが分かりました。また、役に立たなかった資格については、「秘書技能検定」が1位だったそうです。【結果一