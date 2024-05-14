退職代行サービス「モームリ」（東京・大田区）の公式X（旧ツイッター）が14日に更新。対応した会社代表からの“暴言”を紹介し、ネットをざわつかせた。公式Xで、この日の実績は「正社員:55名、パート・アルバイト:14名、契約社員:7名、派遣社員:5名、不明:1名計82名」と発表。また「先日対応させて頂いた会社の代表からお電話があり開口一番に声を荒げておりました。・『2度と連絡してくるんじゃねえぞ！』・『何がモー