2024年5月14日頃から、バズったX（Twitter）のポストに対して群がるように意味不明の投稿を行うことでインプレッションを稼ぐ、いわゆる「インプレゾンビ」が「人間らしさを取り戻した」と話題になっている。発端は、多言語で投稿を行っている、日本人（と思われる）Xアカウントがインプレゾンビに対して「日本語のコンテンツを作りなさい」と説得したというポストから。 インプレゾンビに話しかけて、日本語のコンテンツや