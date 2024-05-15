ダブリンの人々を歓迎するニューヨークの人々＝８日/Brendan McDermid/Reuters（ＣＮＮ）アイルランドの首都ダブリンと米ニューヨーク市をライブで結び、互いの市民らが交流を楽しんでいた彫刻作品「ポータル」の映像中継が、設置から１週間もたたないうちに「不適切行為」のために中断された。円形のレンズのような形をした彫刻作品は今月８日に設置され、市民や観光客が互いに交流できるよう、ダブリンとニューヨークの映像を毎