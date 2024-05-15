奈良県御所市のコンビニの駐車場で、４歳の女の子が母親（３２）の運転する車にひかれ、意識不明の重体だということです。５月１５日午前１１時すぎ、奈良県御所市の「ファミリーマート青翔高校前店」の駐車場で、「女の子が車に頭をひかれた」と店員から消防に通報がありました。警察によりますと、コンビニの駐車場で母親が車をバックしていた際に、後部座席に乗っていた４歳の女の子が車から落下、そのままひかれたという