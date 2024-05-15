女性ボーカルデュオ「PUFFY（パフィー）」の公式インスタグラムが2024年5月14日、男性ボーカルデュオ「CHEMISTRY（ケミストリー）」との「衝撃のアー写」第２弾をインスタグラムとXで公開した。初競演ライブ記念で４人を「合成」パフィーとケミストリーの初競演ライブ「パフィストリー」の公演にちなんだ今回の投稿。画像では、PUFFYの大貫亜美さん（50）と吉村由美さん（49）がケミストリーの堂珍嘉邦（どうちん・よしくに）さん