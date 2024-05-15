日本のコンビニの先駆け、セブン−イレブンの国内1号店がオープンから50年を迎えました。日本で初めての本格的なフランチャイズ形式によるコンビニ、セブン−イレブン。その国内1号店がきょう、開店から丸50年を迎えました。セブン−イレブン豊洲店山本憲司オーナー「セブンイレブンは若いときからやりましたから、青春ですね。生涯、この仕事を創意工夫を日々しながらやっていきたい」山本オーナーはけさ、店の前で「この50年は