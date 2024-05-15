ゴミ清掃員としても働く、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が、5月10日（金）に自身のXを更新。個人情報が入ったごみの捨て方について注意を促した。【写真】乱雑に破かれた袋や洋服漁られたごみ袋■捨てる前に確認しようお笑い芸人とゴミ清掃員の二足のわらじで活動している滝沢は、日頃からXにてゴミの出し方について、さまざまな注意点を説明している。この日滝沢は、「ごみに個人情報は入れない方がいいです」