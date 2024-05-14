【MLB】ジャイアンツ−ドジャース（5月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手が今季9度目の先発登板で6回途中4失点のピッチング。1点ビハインドでマウンドを降り今季5勝目はならなかった。無念の降板となった山本がベンチに戻ってうなだれていると、すかさず大谷が寄り添う様子も。何か言葉を掛けられた山本は悔しさに顔を歪めたが、そんな両者のやりとり、大谷の咄嗟の優しさに反響が相次いで寄せら