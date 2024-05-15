川崎市川崎区の首都高湾岸線で3人が死傷した多重事故で、県警高速隊は15日、トラックを運転していた横浜市緑区中山3丁目の会社員、池田匠吾容疑者（28）を自動車運転死傷処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した、と発表した。「事故を起こしたことに間違いない。発煙筒の煙を見て進路変更しようとしたが、間に合わなかった」と話しているという。首都高湾岸線で横転した乗用車=2024年5月14日午後7時10分、川崎市、朝日