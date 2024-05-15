スーパーマーケットに長く無断駐車していたトラックに「長時間の駐車はご遠慮ください」と貼り紙が貼られました。スーパー西友の川口芝店（埼玉県川口市）が、駐車場に長期放置されたトラック3台に対して移動を求めました。【写真】警告文にも動かなかったトラック3台貼り紙を見た人がX（旧Twitter）に「西友川口芝店、とうとうブチ切れモードに入りそう」「無断駐車に警告文を置いていた。駐車できないクルマが多数だからな」「頑