大谷翔平、サイクル安打寸前の5打数3安打2打点■ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地・ジャイアンツ戦に「2番・指名打者」で出場し、12号ソロを含む5打数3安打2打点の活躍を見せた。1試合3安打以上は今季7度目で、打率を.361に上昇。2連勝を飾り「（腰の状態は）まだ100ではないですけど、大丈夫です。良い結果につながっていると思います」