スマホ決済のPayPayは正午すぎから決済や送金などのサービスが使えなくなっていましたが、午後3時30分ごろに復旧したと発表しました。スマホ決済のPayPayでは午後0時15分ごろから障害が発生、アプリを開いても「エラーが発生しました」「読み込みに失敗しました」などの表示が出て、QRコード決済や送金などのサービスが使えなかったり、使いづらい状態となっていました。この障害について、PayPayは先ほど、午後3時30分ごろに復旧