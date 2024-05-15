京都市観光協会が市内の宿泊施設や飲食店の外国語の案内表示を調べたところ、約５００か所でミスが見つかった。語学ができる人材の不足やＡＩ（人工知能）翻訳に頼っていることが背景にある。同協会は「インバウンド（訪日外国人客）が戻る中、京都のブランドに傷がつきかねない」としてガイドラインを作り、ピクトグラム（図記号）の併用など適正な表示を呼びかけている。（京都総局岩崎祐也）語学人材が不足京都市観光協会