子どもが本当に喜ぶお弁当は？こんにちは、食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、「一生モノの能力を養う食育」についてさまざまな実践法を提案しています。毎日子どものためにお弁当作りをされているママやパパやご家族の皆さん、本当にご苦労様です。私も小学3年生の子どもを育てる立場として、その大変さを身に染みて実感しています。いつも元気で時間があるわけでもないし、作る気に