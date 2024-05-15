伝説的ゴールが再び脚光を浴びている。ドイツ１部のシュツットガルトが５月14日、公式Xで２年前にチームを救う劇的ゴールを挙げたMF遠藤航を改めて称えた。現在はプレミアリーグのリバプールでプレーする遠藤は、シュツットガルトに所属していた2022年、ファンの記憶に残る得点を決めた。同年５月14日、2021-22シーズンのブンデスリーガ最終節でケルンと対戦。この試合に勝てなければ、16位で降格プレーオフに回る状況だった