JR東京駅構内の「グランスタ東京」で、人気絵本のクッキー缶を集めたポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が、期間限定でオープンします。2024年5月23日（木）から期間限定でオープンするショップ「イベントスペース chikakita」のイベント第一弾として登場するポップアップストアで、人気の絵本キャラクターがコラボしたオリジナルクッキー缶を発売。絵本コラボクッキー缶は、子どもたちに馴染みの