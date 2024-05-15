フルーツの「ドリアン」が今、中国で空前のブームとなっている。一方で、この中国ドリアン需要に応えるため、生産国では様々な懸念が浮上しているようだ。【画像】コーヒー農園からドリアン農園へ転作…コーヒーの価格が高騰する事態に■“ドリアン”が中国で空前のブームにフルーツの王様と呼ばれるドリアン中国では、クレーンゲームの景品になっている。客は一生懸命アームを操作、4個のドリアンをゲットし、ご満悦。