国際政治学者の三浦瑠麗氏が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一部週刊誌の不倫報道について私見をつづった。三浦氏は「SNSで夫の不倫相手の個人情報とともに悪口を晒すことは相手に危険をもたらしますし、実際名誉毀損にあたると思いますが、その方を擁護するのは自由だとして、国に不倫問題に介入せよとまで主張するのは、旧刑法の姦通罪の復活を求めることやイスラム法の適用を願うことと同じくらい不適切です」と記述。山