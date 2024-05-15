Kirsty Needham[シドニー １５日 ロイター] - 南太平洋にあるフランスの特別自治体ニューカレドニアで、選挙制度の変更に反発した暴動により３人が死亡した。大統領府報道官は警察から提供された情報として、死亡した３人は先住民カナクの若者と明らかにした。仏政府当局者は工業地帯で１人が射殺されているのが発見されたと発表した。ルフラン高等弁務官は、発砲したのは警察ではなく「おそらく自衛しようとした人物によるも