ドジャース・大谷翔平投手（２９）の口座から巨額の資金を不正に盗んだとして、銀行詐欺の罪を問われている元通訳の水原一平被告（３９）の容姿をめぐって諸説が飛び交っている。水原被告は１４日（日本時間１５日）、米ロサンゼルスの連邦地裁に出廷。罪状認否では「Ｎｏｔｇｕｉｌｔｙ」と形式的に無罪を主張した。直前になって報道陣が裁判を傍聴できない事態となったが、水原被告が乗りつけた車と建物の間を徒歩で移動す