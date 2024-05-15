◇ナ・リーグドジャース10−2ジャイアンツ（2024年5月14日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（29）が14日（日本時間15日）、敵地オラクル・パークでのジャイアンツ戦に「2番・DH」で先発出場。出場6試合ぶりの一発となる12号を含む5打数3安打と今季7度目の3安打をマークし、チームの連勝に貢献した。この日は、元通訳で大谷の口座から、違法スポーツ賭博の借金返済のため約1700万ドル（約26億5200万円）を盗ん