サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに在籍する日本代表MF久保建英（22）の獲得に向け、イングランド・プレミアリーグのトットナムが移籍金5000万ユーロ（約85億円）でオファーを出したと英メディア「チームトーク」が14日に報じた。アタッカーの補強を計画する中で今季公式戦7得点4アシストを記録している久保に白羽の矢を立てたという。久保に関してはこれまでにリバプール、アーセナル、ニューカッスルも関心を示し