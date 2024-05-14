アスレチックスなどで活躍したデービスが引退、ナイチンゲール記者が伝えたアスレチックスなどで活躍し、2018年には本塁打王のタイトルを獲得したクリス・デービス外野手が、現役引退したことがわかった。「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が伝えた。2023年以降はプレーから遠ざかっていた。ブルワーズで頭角を表すと、2016年2月にトレードでアスレチックスに移籍。2016年から3年連続で40本塁打を記録するなど、メジ