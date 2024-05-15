15日午後2時前、福井県の福井空港で訓練中の民間の小型プロペラ機が胴体着陸しました。パイロットにケガはないということです。福井県によりますと15日午後1時45分ごろ、福井県坂井市の福井空港から離陸した民間の小型プロペラ機が滑走路に胴体着陸したということです。この事故で操縦していた80代の男性にケガはないということです。当時は離着陸の訓練中だったということで、車輪を出す前に機体の腹部をこするように着陸したとい