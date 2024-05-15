EVの新シリーズ「Ye」の発表と市場導入を発表。日本の販売店には反響がある？ホンダは、中国市場向けの新シリーズ「Ye」を2024年4月16日に発表しました。日本では発売予定はないものの、そのデザインは話題となっています。では、日本の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。斬新過ぎる！ ヘッドライトが素敵!?「S7」同月25日から中国・北京において開催された「2024年北京モーターショー」（第18回北京