【AFP＝時事】アルジェリア・ジェルファ（Djelfa）で、26年前に行方が分からなくなった男性が、自宅から徒歩数分の近所の民家で見つかった。法務省が14日、発表した。男性の身元は「オマル・B」とのみ公表されており、現在45歳。アルジェリア内戦（Algerian Civil War）のさなかの1998年、19歳の時に消息を絶った。家族は拉致されたか殺害されたと考えていた。オマルさんは自宅から200メートルほどの距離にある民家の干し草の