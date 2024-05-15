香港時事】米グーグル傘下の動画共有サイト、ユーチューブは米時間１４日、香港で２０１９年に起きた大規模抗議デモで歌われた楽曲「香港に栄光あれ」の関連動画３２本について、香港で視聴できないようブロックする措置を取る方針を明らかにした。同楽曲の演奏などを禁止する司法判断が示されたことを受けた措置。ロイター通信が報じた。香港では既に、関連動画の一部が再生できなくなっている。ユーチューブは司法判断に関