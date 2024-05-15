キャッシュレス決済アプリのPayPayシステム障害が15日午後3時半に復旧したと発表しました。PayPayによりますと、システム障害は昼食時の午後0時15分ごろに発生し、一部の決済機能が使えなくなっていました。一時、システムに高い負荷が掛かったことが原因だったということです。PayPayは「この度はご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした」としています。