アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」シリーズの長門有希役などで知られる声優で歌手の茅原実里が15日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー20周年を記念した写真集の発売が決定したと報告した。茅原は「YouTubeの動画がきっかけでデビュー20周年記念『写真集』の発売が決定」と告知。「まさかの展開です。人生は予測不能で何が起こるかわかりませんね」と思いをつづり「そんなこんなで、やるからには『前回の写真集を超えたい！』という意気