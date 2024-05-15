通信アプリ「LINE」の資本関係の見直しを巡って、韓国で反発の声が上がっています。野党の一部では、日本への反感をあおる動きも出ています。【画像】“たまねぎ男”チョ・グク氏「LINEの経営権が日本企業に渡れば国家の恥辱」…与党大敗の韓国総選挙が背景に■“たまねぎ男”チョ氏、竹島で尹政権を強く批判13日、竹島に上陸したのは、韓国の野党「祖国革新党」のチョ・グク代表。“対日強硬派”の文在寅（ムン・ジェイン）