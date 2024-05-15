ホンダ、SUV風「N-BOX JOY」今秋発売？アウトドア仕様が登場かくるまのニュース

ホンダ、SUV風「N-BOX JOY」今秋発売？アウトドア仕様が登場か

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ホンダ「N-BOX」に新たな仕様が追加されるのではと噂になっている
  • 昨今のアウトドアやアクティブというトレンドを盛り込んだ「N-BOX JOY」
  • 樹脂製の前後バンパーなどが装着され、内装もよりアクティブになるようだ
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