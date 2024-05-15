5月8日(水)に放送した「何を隠そう…ソレが！」(MC：内村光良)。今回は「くら寿司潜入！回転寿司の裏側は学びのネタも大漁SP」より、「『マグロは食べれば食べるだけお得!?』くら寿司の情報大公開」の内容を紹介する。【動画】「くら寿司」で一番お得なお寿司は？「ビッくらポン！」の裏技も回転寿司業界をリードする「くら寿司」。日本だけではなく、海外にも店舗を展開する「くら寿司」には、さまざまな秘密が！入店する際、人数