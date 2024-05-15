2019年に大麻取締法違反の罪で起訴された元KAT-TUN田口淳之介が、薬物逮捕から留置所生活を赤裸々告白。今反省してほしい人は「田中聖」と述べるシーンもあった。【動画】元メンバーについて今の心境を語る元KAT-TUN田口『愛のハイエナ2』は、 “愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、