「私はアルコール依存症者です」【写真】「若作りに必死…」ネットが驚いた山口達也のピチピチファッション壇上でまずそう語る男。上半身はシャツにネクタイ、ジャケット、下はここ最近の彼のお気に入りのピチピチのタイトなジーンズ。TOKIOの元メンバー、山口達也（52）だ。「5月1日に、新潟県長岡市で地元労働組合主催のメーデーが行われ、記念講演に山口さんが招かれました。『人生をあきらめない』というテーマでの講演です