ロックバンドRADWIMPS野田洋次郎さんが5月12日、自身のXを更新。5月19日に開催予定のインドネシアジャカルタ公演について、チケットの売れ行きが芳しくないと明かしました。【写真】チケット販売状況がこちら。ソウル香港、台北は完売なのに…販売状況は昨年のジャカルタ公演実績の3分の1にも満たないそうで、野田さんは「えー、泣きの懇願ソールドアウトが続く今アジアアリーナツアーですがジャカルタ公演だけ『なぜ