【写真・画像】「洗脳されたほうがいいかな…って」覚せい剤で逮捕の元大人気グラドル、服役中の一番の思い出を明かす　2枚目ABEMA TIMES

小向美奈子、セクシー女優へ転身した理由を明かす「やる？って言われた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小向美奈子が、セクシー女優に転身した理由をABEMAの番組で明かした
  • 「やる？って言われた」と、誘われたから軽いノリで始めたと説明
  • 撮影については「ドラマの撮影とほとんど変わらない」と話した
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