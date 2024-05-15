アルピニストの野口健氏が2024年5月14日、Xで、富士登山の吉田ルートがオーバーツーリズム対策などのため有料化される件について「大きな第一歩」としつつも、額については「国際的な感覚でも一万円でも安い」などと言及した。「日本人1万円、外国人3万円。僕の感覚です」富士山をめぐるオーバーツーリズムや弾丸登山の危険性を指摘する声を受け、山梨県側の人気登山道・吉田ルートで2024年夏の登山シーズンから通行料2000円を徴収