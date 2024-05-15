森永乳業は5月21日、全国のコンビニエンスストアで「ピノ ストロベリーチーズケーキ」を発売する。【関連記事】森永乳業リプトン ミルクティーサンドアイス」発売、パキッとしたチョコ&しっとりしたクッキーの食感を楽しめるロングセラーのアイスクリーム「ピノ」の初フレーバー。内容量60ml(10ml×6粒)、希望小売価格200円(税別)。数量限定でなくなり次第終了。〈森永乳業「ピノ ストロベリーチーズケーキ」概要〉「ピノ ス