「開発中である」「求める品質を満たせず頓挫した」「開発は中止された」などなど情報の錯綜していたAppleの折りたたみ式iPhoneについて、ついに決定的な動きがあったようです。詳細は以下から。海外メディアの報道によると、AppleがSamsung Displayと折りたたみ式デバイス開発に関する協定を締結したそうです。AppleはSamsungの折りたたみディスプレイについて、「求める耐久性を満たしていない」や「iPhoneの半分の厚さ」「シワ