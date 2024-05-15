サーティーワン、5月の新作フレーバーは、なんと!あの4種のチーズを使った人気のピザが登場! 今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!『ボーノ!クアトロフォルマッジ』○冷たいピザでボーノ‼ ボーノ‼『ボーノ!クアトロフォルマッジ』は、あの4種のチーズを使った大人気ピザ「クアトロフォルマッジ」をアイスクリームで表現した驚きのフレーバー!!