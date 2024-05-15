【AFP＝時事】英国のチャールズ国王（King Charles III、75）は14日、即位後初めてとなる公式肖像画を公開した。真っ赤な背景に赤い近衛兵の礼服を着用した国王が描かれている。肖像画は縦230センチ、横165.5センチの油絵。2014年に国王の妻カミラ王妃（Queen Camilla）、2008年に国王の父フィリップ殿下（Prince Philip）の肖像画も手掛けた画家のジョナサン・ヨー（Jonathan Yeo）氏（53）が制作した。この絵は国王がまだ皇