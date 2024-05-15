誰しも「若々しくありたい」という気持ちはあると思いますが、年相応の振る舞いは大切ですよね。今回は、思わず自分の振る舞いを再確認したくなるような、お見合いパーティーで大暴走したアラフィフ女性B子のお話です。 アラフィフトラブルメーカーが20代同僚とお見合いパーティーへ パーティーの当日、Aちゃんに借りたミニ丈のピンクのドレスを着て現れたアラフィフ女性