ガンダムシリーズ45周年を記念して、ガンダムシリーズ珠玉の劇場5作品を上映するイベント「ガンダムシネマフェス」の開催が決定した。シリーズ初の劇場作品「機動戦士ガンダム」劇場版3部作、アムロとシャアの最後の決戦を描いた「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」、そして約100万人の動員を記録し大迫力の映像を体感できる、アムロとシャアの意志を受け継いだハサウェイ・ノアの活躍を描いた「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ