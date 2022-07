キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」に、映画「ミニオンズフィーバー」の新作が登場します!

2022年7月12日から、全国のローソンのチルドデザートコーナーで販売されます(※ナチュラルローソン、ローソンストア100を除く)。

ボブ、スチュアート、ケビンの3種

7月15日に公開される新作映画「ミニオンズ フィーバー」とコラボした商品です。

デザインはボブ(バナナ味)、スチュアート(ストロベリー味)、ケビン(チョコレート味)の全3種。

和菓子の練り切りで、キャラクターそれぞれの特長を再現しています。うるうるした目が愛らしく、ファンにはたまりません。3種を並べて、写真に収めたくなりますね。

サイズは全長約40mm。価格は各285円。

どれを連れて帰るか、迷いますね!

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.