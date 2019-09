ときどき日用品の使い方が間違っている人や、知っていてもあえて代用している人がいます。

「あなたが今までに見た、最も間違った日常品の使い方はどんなものですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What is the most extreme misuse of an everyday item you have ever witnessed?

●うちの大学寮ではホットプレートも電子レンジも許可されていなかった。

すると同じフロアの女子がヘアアイロンでベーコンを焼いていた。



↑ついでにかなり即席のアイロンにもなる。シャツのしわも伸ばしてくれる。



↑うちの寮は電子レンジはあったがコンロがなかった。すると同じフロアのやつはゲータレードのボトルに調味料やラーメンを入れてレンジでチンしていた。



↑なぜボウルじゃないんだ。



↑持ってなかったからだと思う。



●友人でこんなやつがいた。

「トイレットペーパーがなくなったらどうするか知ってる? 靴下とかそういうのを使うのよ」

使わねーよ、サンドラ。



●職人でもなければ詳しいわけでもないが、あまりに多くの人がネジをハンマーで叩いているのを見る。



●友人の子がグリルチーズサンドイッチを、ソファの上でアイロンを使って作ろうとしていた。アイロンの形の穴がソファにできた。ちなみにその子は15歳くらい。



●妹の部屋に入ったら、生理用ナプキンがそこら中に敷いてあり、バービーがその上にいた。バービーの寝るところを見つけたみたいな感じだった。



●目撃したわけではないが祖母はバイブレーターを背中のマッサージに使っていた。おそらくは箱に「マッサージスティック」と書いてあったからだろう。

なぜわかったかというと、私たちが訪ねたとき祖母はそのマッサージスティックを買った店にバッテリー交換しに持ち込んだらしい。店の男の子が拒否したが、祖母は理解できずにバイブレーターを出したそうだ。店員を気の毒に思った。



●私は手術室で仕事をしている。最近、巨大なナスを患者のお尻から取り出した。



●子どものとき母親がパスタをすくうスプーンで、猫トイレをすくっていた。その使い方しか見たことがなかったので、自分にはそれがノーマルなのだと思っていた。

猫が死んで何年も経ってから友人の家で夕食を食べていて、そこの母親がスパゲティを同じスプーンですくった。

自分はうろたえて「なんでうんちを扱うものでパスタをすくってるの!?」と叫んだ。彼はとても混乱しているようだった。とても平静でいられず夕食も食べられなかった。



●電子レンジを使ってスマホを乾かしてるのを見た。



●高校のスペイン語教師は、パソコンのディスクトレーをコーヒーマグ置き場にしていた。



家族が間違っていると気づかないケースも多いようです。