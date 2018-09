人気のゲーマー「Dr. Disrespect」ことガイ・ビーム氏が、ゲーム実況中に自宅を銃撃されました。Twitch Streamer Dr. Disrespect Abruptly Ends Stream, Saying His House Was Shot Athttps://kotaku.com/twitch-streamer-dr-disrespect-stops-stream-saying-his-1828975503ゲーム情報サイトのKotakuによると、ビーム氏はゲーム実況中に異変を感じて実況を中断させ、カメラの前から一時的に姿を消したとのこと。その後、戻ってきたビーム氏がカメラの前で何が起こったのかを、以下の通り話しています。ゲーミングチェアは無人。ビーム氏は「Call of Duty: Black Ops 4」のゲーム実況を行っていたようです。ビーム氏が戻ってきました。険しい表情のビーム氏は、トレードマークのサングラスを装着しておらず、混乱した状況であることがうかがえます。「中断してすまない。誰かが2階の窓を銃で撃ち抜きやがったんだ。昨日に続いて2度目のクソ野郎の銃撃だ。そうだ、昨日に続いて2度目のな!」とこみ上げる怒りのままにビーム氏は説明しました。その後、「今日は実況できない」と告げてビーム氏はゲーム実況を打ち切ったそうですアメリカでは対戦ゲーム内のいざこざから、相手の自宅へ特殊部隊(SWAT)を送り込む「スワッティング」行為や、無関係の人が警察に射殺されるなどの事件が起こっていますが、有名なゲーム実況者を襲撃するような悪質な行為は、プレイヤーによるゲーム実況の配信をためらわせることになりかねません。