KenKen(金子賢輔)

KenKenは日本のベーシスト。1985年12月30日生まれ。東京都世田谷区下北沢出身。

2024年3月29日

2020年1月1日

2019年11月18日

2019年11月1日

2019年10月16日

2019年8月19日

2019年8月11日

2019年7月24日

2019年7月23日

2019年7月21日

2019年7月20日