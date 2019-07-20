KenKenは日本のベーシスト。1985年12月30日生まれ。東京都世田谷区下北沢出身。
プロの演奏を聴き分ける企画に、人気ベーシストがXで「残念」と投稿
Smart FLASH
「どこかで見かけたら暖かく見守って頂けたらと思います」と報告
オリコンニュース
KenKen被告も同日のSNSで、自ら脱退の申し入れをしたことを報告
日刊スポーツ
水戸市でのライブ出演を発表していたが、バンドメンバーも寝耳に水だと表明
16日の初公判で、「間違いありません」と全面的に起訴内容を認めた
14日に保釈され、19日に自身の公式サイトで謝罪コメントを発表した
実弟であるKenKen被告らが、大麻取締法違反の罪で起訴された件を謝罪した
スポニチアネックス
同バンドは24日、出演予定のフェスやイベントでは代理を立てると発表した
元交際相手は「彼は日常的に大麻を吸っていましたよ」と証言
文春オンライン
Dragon Ashは21日、公式サイトで謝罪コメントを発表
同バンドのメンバー2人が、大麻取締法違反の疑いで逮捕された件を謝罪
逮捕を受けて20日、2人が所属するRIZEは公式サイトに謝罪文を掲載
所属レコード会社は騒動を謝罪し、「厳正な対処を致します」と発表